Банк Уралсиб принял участие в работе юбилейного десятого Восточного экономического форума (ВЭФ), который прошел с 3 по 6 сентября в г. Владивостоке. Форум на протяжении многих лет является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей представителей российского и мирового инвестиционного сообщества.

В 2025 году Уралсиб стал официальным партнером международного легкоатлетического забега «Борись и побеждай» в рамках спортивной программы ВЭФ. Мероприятие, организованное Фондом Росконгресс и «Лигой Героев» при поддержке Минспорта России, прошло на территории «Приморского океанариума». Забег по традиции открыл первый день деловой программы форума, собрав вместе более 1000 энтузиастов бега и здорового образа жизни – гости ВЭФ и присоединившиеся к ним жители города пробежали дистанцию в 5 км по живописному острову Русский. По окончании забега все участники получили памятные медали и брендированные футболки, а призеры – специальные награды и подарки от партнеров.

Банк Уралсиб на протяжении многих лет является партнером мероприятий, которые проводит «Лига Героев». В 2026 году Уралсиб выступит генеральным партнером международного забега «Борись и побеждай», который пройдет в рамках следующего, одиннадцатого Восточного экономического форума.

