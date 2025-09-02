16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4261   EUR  94,3841  

Новости

Больше новостей
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
Комментировать
0
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

​Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно

​Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
Фото: Банк Уралсиб

Erid: 2SDnjd66DWn

Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Принять участие в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный». Первые 6 месяцев расчетно-кассовое обслуживание становится для них бесплатным, далее – оно составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет участника акции.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Подробнее об акции – на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Тест-драйв».

Erid: 2SDnjd66DWn

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:32, просмотров: 118, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте 13 сентября перекроют дороги возле ГРЭС для легкоатлетического пробега 904
  2. День нефтяника и газовика в этом году в Югре будет приурочен к добыче 13-миллиардной тонны «черного золота» 869
  3. Максим Слепов в День знаний посетил линейку в школе №10 607
  4. Три новые школы открылись в Югре в День знаний 594
  5. ​Фатима Абдулаева: «Деменция сегодня занимает первое место по смертности во всем мире» 577
  6. ​Что в вашем кошельке? У большинства — только карты 539
  7. ​В Сургуте могут поставить памятник чиновнику 290
  8. ​Обгон не удался: на трассе под Лянтором перевернулась иномарка 251
  9. ​Белый Яр начал учебный год с новой школой 242
  10. В сургутские школы пошли 64 тысячи учеников 232
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4299
  2. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2643
  3. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2397
  4. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2239
  5. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 1959
  6. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1895
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 1892
  8. ​В Сургуте перекроют дорогу возле СурГУ ради ярмарки «Товары земли Югорской» 1735
  9. ​Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой 1694
  10. ​В Сургуте соединят Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе новой дорогой 1657
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7745
  2. ​Единственный в истории Сургута 5579
  3. Оборонные комиссии – в действии 5190
  4. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4698
  5. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4696
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4480
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4328
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4322
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4299
  10. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 3861

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика