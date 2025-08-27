16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5268   EUR  93,3684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Учёные Сбера предложили новый способ борьбы с галлюцинациями моделей искусственного интеллекта

Новый метод повышает точность обнаружения некорректных ответов больших языковых моделей почти на 30% при использовании малого количества данных

​Учёные Сбера предложили новый способ борьбы с галлюцинациями моделей искусственного интеллекта
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjdkUUX8

Исследователи Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод, который значительно снижает риски галлюцинаций больших языковых моделей (LLM). Результаты исследования опубликованы в статье «Эффективные мета-модели для оценки вопросов и ответов Больших Языковых Моделей на основании контекста» (Data-efficient Meta-models for Evaluation of Context-based Questions and Answers in LLMs) на престижной конференции SIGIR 2025. Работа посвящена оценке ответов моделей искусственного интеллекта (AI) в RAG-системах — ключевом элементе современных мультиагентных решений.

Проблема галлюцинаций больших языковых моделей — одна из самых распространенных в индустрии. LLM могут генерировать правдоподобные, но ложные ответы. Наиболее эффективные современные методы обнаружения галлюцинаций — обучаемые, они требуют большого количества качественных размеченных данных для обучения.

Учёные Сбера предложили решение. Они исследовали актуальные методы детекции галлюцинаций искусственного интеллекта и разработали метамодели, которые повышают точность обнаружения ложных ответов почти на 30%, используя всего 250 примеров для обучения. Это в разы меньше, чем нужно другим решениям.

Такой подход позволяет компаниям заметно экономить ресурсы на разметку данных и улучшать качество RAG-систем. Учёные и разработчики получают новый инструмент для анализа больших языковых моделей, а пользователи — более точные ответы от AI-моделей.

Глеб Гусев, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка:

«Наше исследование меняет подход к оценке ответов искусственного интеллекта. Мы показали, что даже при небольшом объёме данных можно добиться высокой точности AI-систем. Это особенно важно для индустриальных решений, где разметка требует дополнительных ресурсов. Предложенный нами способ использует метамодели и умное понижение размерности — это прорыв в детекции галлюцинаций искусственного интеллекта. Мы не просто улучшаем технологии, но и снижаем риски дезинформации, что критично для доверия к современным моделям».

Erid: 2SDnjdkUUX8

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:01, просмотров: 88, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 1680
  2. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 794
  3. ​До конца года в Сургуте появятся 63 новых «теплых» остановки 677
  4. ​Рейс Лондон-Пекин сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя 660
  5. ​Биолог из СурГУ назвал условия, при которых пауки-осы обоснуются в ХМАО 547
  6. В Сургуте «разогнали» стихийную парковку недалеко от «Витьбы» 542
  7. ​Грузовик врезался в легковушку на трассе ХМАО: пострадал четырехлетний ребенок 519
  8. ​Болгарка едва не лишила сургутянина ноги ‒ хирурги спасли конечность 511
  9. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 498
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» провело экологическую акцию по выпуску мальков сибирского осетра в р. Иртыш 493
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6790
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3422
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2434
  4. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 2313
  5. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 2136
  6. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 2130
  7. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 2049
  8. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1954
  9. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1882
  10. ​Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы пациентки из Сургута, ставшей инвалидом 1776
  1. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 7300
  2. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6790
  3. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4402
  4. ​Единственный в истории Сургута 4362
  5. Оборонные комиссии – в действии 4101
  6. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 3977
  7. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 3974
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 3904
  9. ​В библиотеки Сургутского района поступило свыше шести тысяч новых книг 3869
  10. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 3809

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика