Отделение Сбера в Нижневартовске стало более открытым и удобным для посетителей

Новый офис Сбера открылся в Нижневартовске на улице Интернациональной, 10. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей. Здесь можно получить классические финансовые продукты и услуги и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров банка. Клиентам доступны кофе-станция, для детей обустроена специальная игровая площадка.

В зоне SberDevices предлагают протестировать умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки и др.

Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Виталий Дорошенко, управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка:

«Наш офис предстаёт в новом качестве — просторный, светлый, с продуманным дизайном и передовыми решениями. Здесь с клиентами будут работать 35 профессионалов, они готовы помочь провести повседневные операции и решить сложные финансовые задачи. Мы стараемся сделать всё, чтобы визиты в Сбер были полезными и приятными».

Дмитрий Кощенко, глава Нижневартовска:

«Это отделение занимает особое место в банковской инфраструктуре города, сохраняя статус центрального офиса Сбера. Банк помогает городу делать финансовые услуги доступными, внедряет передовые технологии и персонализированный сервис. Уверен, наше сотрудничество со Сбером и дальше будет способствовать повышению качества жизни горожан».

