Уралсиб сделал карту «Прибыль» выгоднее для клиентов

Erid:2SDnjdcw7mQ

Банк Уралсиб улучшил условия начисления процентов на остаток по карте «Прибыль».

Основные изменения:

доход по максимальной ставке 16% годовых на ежедневный остаток на карте теперь начисляется на сумму до 1 млн рублей включительно;

требования к ежемесячному минимальному объему покупок по карте для получения дохода по максимальной ставке снижены до 10 тыс. рублей в месяц*.

В первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных безналичных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.

Для карт «Прибыль», тарифы которых предусматривают комиссию за обслуживание (выпущенных до 03.06.2024 года) – снижается до 10 000 рублей требование к минимальному объему ежемесячных покупок по карте для бесплатного обслуживания за данный месяц.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Не учитываются безналичные расходные операции по определенным МСС кодам согласно перечню на сайте Банка www.uralsib.ru. Под расходные безналичные операции не попадают следующие операции: получение наличных через банкоматы и ПВН; пополнение карты путем внесения наличных или безналичным перечислением; перевод денежных средств на счета, открытые в Банке/других банках; валютообменные операции; погашение задолженности путем безналичного перечисления с карты; перевод денежных средств с карты на карту и через СПБ; оплата взносов, налогов, услуг связи, телекоммуникационных услуг, страховых премий и взносов, платежи по предпринимательской деятельности; покупка дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг, драгоценных металлов; ставки и пари в казино / игорных заведениях, пополнение «виртуальных кошельков», операции «quasi-cash»; оплата услуг через ДБО ФЛ и Платежные терминалы Банка, за исключением оплаты ЖКУ.

** При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Erid:2SDnjdcw7mQ

Реклама.ИНН0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»