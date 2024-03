Erid: 2SDnjcLRKWQ

4 марта стартовал отборочный интенсив в сургутском кампусе «Школы 21» —бесплатной школы программирования от Сбера. Этот этап называют бассейном, поскольку за 26 дней его участники буквально окунаются в сферу ИТ с головой: учатся писать код, разрабатывать игру, сдают ИТ-проекты, формируют навыки командной работы.



Средний возраст участников весеннего интенсива —18-24 года, самому старшему участнику – 56 лет. 24% участников отборочного бассейна —девушки. Половина тех, кто приходит в «Школу 21», не имеет опыта программирования.

Бассейн, как и основное обучение в «Школе 21», проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого.

Те, кто выдерживает этот непростой заплыв, поступает на основное обучение, чтобы за время от полутора до трех лет, освоить востребованную ИТ-профессию. Участники изучат такие языки программирования, как C, C++, Java, С#, Python, Go, овладеют навыками DevOps, научатся работать с базами данных и сетями. Еще один обязательный этап в школе — трехмесячная стажировка.

Дмитрий Балаушко, директор «Школы 21» в Сургуте:

«Сегодня ИТ-технологии нужны даже тем, кто не собирается становиться разработчиком. При этом можно сформировать свою команду разработки, стать идейным вдохновителем и создавать продукты, так или иначе связанные с цифровым миром, которые меняют мир к лучшему. В какой бы области вы ни работали, ИТ-технологии могут или уже сильно на нее влияют, поэтому так важно иметь возможность освоить их в любом возрасте и в разных обстоятельствах, и “Школа 21” этот шанс дает. Среди наших участников есть и многодетные мамы, и те, кому за 60, а главное, те, кто до поступления в школу не имел никакого опыта программирования. Я рад, что у нас получилось создать такую атмосферу в кампусе, где люди не боятся пробовать себя в совершенно новой для себя области».

Александр Исаев, заместитель управляющего Югорским отделением Сбербанка:

«Школа 21» – уникальный проект. Это не только площадка для получения навыков и компетенций в ИТ-сфере, но и отличное пространство для проведения городских, региональных, федеральных мероприятий для молодежи, специалистов, которые заняты в ИТ-технологиях и др. Радует, что в Югре формируется свое большое сообщество специалистов в этой сфере. Уверен, что участники весеннего интенсива в сургутском кампусе «Школы 21» станут частью большой команды ИТ-специалистов!»

