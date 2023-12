Erid: 2SDnjbxo2uv

В отборочных интенсивах в кампусе «Школы 21» в Сургуте приняли участие 831 человек. Из них 232 человека поступили на основное обучение. Средний возраст участников — 27 лет, самому старшему – 63 лет. Опыт в программировании для поступления в школу не важен, здесь учатся люди самых разных профессий – хирург, повар, курьер, официант, владелец школы робототехники и многие другие. Следующие интенсивы стартуют 29 января и 4 марта, набор уже открыт. Подать заявку на обучение можно на сайте школы https://21-school.ru/

Во время отборочного бассейна, который длился 26 дней, участники в очном формате выполняли индивидуальные и коллективные проекты по программированию, учились писать код с нуля, знакомились с методологией школы «равный равному». Теперь участники, прошедшие этот этап, начнут осваивать востребованную ИТ-профессию. За время от полутора до трех лет они выучат такие языки программирования, как C, C++, Java, С#, Python, Go, овладеют DevOps, разберутся в работе с базами данных и сетями. В процессе обучения друг у друга они и дальше будут развивать мягкие навыки, чтобы быстро адаптироваться в любой современной ИТ-команде.

Каждого участника основного обучения «Школы 21» ждет трехмесячная стажировка. После нее участники продолжают обучение и углубляются в те области, которые им интереснее. 64% участников совмещают обучение в сургутском кампусе школы со своей работой.

Отборочный интенсив и основное обучение проходит в современном кампусе школы, открытом 24/7. Участники могут пользоваться всеми возможностями кампуса круглосуточно и учиться в удобное для себя время. Для иногородних есть общежитие.

Дмитрий Балаушко, директор кампуса «Школы 21» в Сургуте:«Интенсив – это сложный отборочный этап, во время которого многие не просто погрузились в новую для себя сферу, но прежде всего убедились в серьезности своих намерений стать ИТ-специалистом. В результате на основном обучении остаются самые мотивированные ребята. Уверен, они найдут свой идеальный темп обучения, выберут специализацию и обретут среди других участников настоящих друзей».

Участники сургутского кампуса школы делятся впечатлениями об интенсиве и обучении.

Владимир Шиняев, участник «Школы 21» в Сургуте: «С самого первого дня у меня только положительные эмоции! Очень позитивное время и совершенно бесценный опыт общения и взаимодействия с большим количеством людей.

Если в начале интенсив казался долгим, то последние его две недели пролетели незаметно. Но больше всего впечатлило то, как участники помогают друг другу, поддерживают, делятся знаниями.

На основном обучении немного не хватает такой интенсивности, ведь у многих есть работа, семья, и каждый выбирает свой темп обучения самостоятельно. Главное, что такая возможность есть, и в этом огромное преимущество “Школы 21”».

«Школа 21» в Сургуте — это бесплатная школа программирования от Сбера для всех желающих от 18 лет. Она открыта и развивается в регионе в партнерстве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Школа неоднократно получала положительные оценки со стороны первых лиц страны. Так, совсем недавно новгородский кампус «Школы 21» посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Ранее он отмечал, что школа — хороший пример для создания подобных образовательных пространств. Также активное развитие и масштабирование проекта поддержал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

