Вартовчане проголосовали за сохранение «Жар-птицы» в качестве круглогодичного арт-объекта

Нижневартовск оставит «Жар-птицу» на Ленина — Чапаева

Жители Нижневартовска поддержали идею оставить светодиодную инсталляцию «Жар-птица» на пересечении улиц Ленина и Чапаева на весь год. Об итогах голосования на платформе «Решаем вместе» сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Голосование завершилось 12 февраля и, как отмечается в публикации, оказалось массовым. За то, чтобы сделать арт-объект круглогодичным, высказались 85,3% участников — 1594 человека. За демонтаж конструкции до следующей зимы проголосовали 11,7% — 218 человек.

Власти города заявили, что учли запрос жителей, но перед переходом на круглогодичную эксплуатацию предстоит решить технические вопросы, чтобы объект органично выглядел в летнем пейзаже.

«Мы видим позицию жителей — цифры голосования не оставляют сомнений. Воля вартовчан будет выполнена: "Жар-птица" останется на своем месте. Сейчас перед нами стоит задача правильно интегрировать зимний объект в летний пейзаж, чтобы инсталляция была безопасной и эстетично выглядела в любое время года и суток, а не только зимними ночами. Эксплуатация в круглогодичном режиме возможна, но с учётом рекомендаций завода-изготовителя», — сказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Анатолий Боков.


