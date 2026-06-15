В аэропорту Сургута отменили рейс в Москву и задержали несколько самолетов

В аэропорту Сургута зафиксировали массовые задержки авиарейсов. По информации онлайн-табло воздушной гавани, изменения в расписании коснулись как вылетов, так и прилетов. Один из рейсов в Москву был отменен.

Среди вылетов наиболее серьезная задержка наблюдается у рейса в Сочи авиакомпании Utair. Самолет, который должен был отправиться в 08:50, теперь планируется к вылету только в 00:10 16 июня.

Также задерживаются рейсы в Анталью, Уфу и Краснодар. Согласно данным табло, вылет в Анталью перенесен до 19:00, в Краснодар – до 13:55, а в Уфу – до 11:45.

Кроме того, отменен рейс SU1511 авиакомпании «Аэрофлот» в московский аэропорт Шереметьево, который должен был отправиться в 04:45.

Изменения затронули и прибывающие рейсы. Так, самолет из Санкт-Петербурга ожидается в Сургуте в 13:15 вместо 04:40. Рейс из Сочи, который должен был прибыть в 05:15, перенесен на 23:10. Еще один рейс из Сочи находится в пути и, по данным табло, ожидается в аэропорту Сургута в 13:00.

Причины задержек и отмены рейсов на момент публикации не уточняются.