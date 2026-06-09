Психолог – о том, почему смена обстановки перезагружает мозг, чем опасен «вынужденный» отказ от поездок и как устроить себе отпуск, не покидая Сургут

Лето – традиционное время отпусков, и для многих северян оно неразрывно связано с поездкой на море. Но что делать, если вырваться из города не получается? Можно ли отдохнуть, оставаясь дома, и почему сургутян так тянет на юг? О механизмах настоящего отдыха, рисках выгорания и психологии «отпуска у дивана» − рассказала психолог Диана Филатова.

– Почему людям важно «сменить обстановку» в отпуске? Можно ли полноценно отдохнуть, оставаясь в своем городе?

– Смена обстановки активирует нейропластичность мозга через получение нового сенсорного опыта. Новизна и яркие впечатления «переключают» психику, помогая выйти из автоматического режима будничной рутины.

Полноценно отдохнуть в своем городе абсолютно реально, если человек в принципе обладает навыком качественного расслабления. Часто мы путаем отдых с псевдоотдыхом, например, скроллинг ленты соцсетей лишь перегружает наш мозг избыточной информацией.

Для качественной перезагрузки внутри города важны, например, развитая инфраструктура и смена привычных маршрутов. В Сургуте для этого есть отличные ресурсы: музеи, концертные площадки, парки, прокат сапбордов и велосипедов. Главное – сместить фокус внимания с быта на новые действия.

– А что происходит с человеком, который годами не выезжает в отпуск из родного города?

– Здесь ключевую роль играет фактор выбора. Если отказ от поездок – это осознанное, добровольное решение, например, человеку комфортно в своей зоне уюта, то никаких деструктивных последствий для психики не будет.

Если же это вынужденное ограничение, вызванное внешними обстоятельствами, возникает глубокий внутренний конфликт. Долгое подавление своих потребностей приводит к накоплению фрустрации и психоэмоционального напряжения. В критической точке это может спровоцировать сильный аффект – импульсивное увольнение, развод или резкий переезд. Психика пытается за счет радикальных шагов экстренно разорвать замкнутый круг.

– Влияет ли северный климат на желание сургутян уехать к морю на юг?

– Влияет напрямую. Это классический механизм психологической и физиологической компенсации. Длительный дефицит солнечного света, тепла и ярких природных красок на Севере истощает адаптационные ресурсы организма.

Поездка к морю – это не просто каприз, а бессознательное стремление восполнить жизненно важный дефицит, получить дозу эндорфинов и восстановить психосоматический баланс.

– Можно ли «обмануть» мозг и устроить себе ощущение отпуска дома? Какие приемы работают?

– Сама формулировка «обмануть мозг» не совсем корректна – с собственной психикой лучше играть честно. Эффективнее поставить экологичную цель: «услышать себя и восполнить ресурс».

Важно легализовать любые свои желания: если вам нужно два дня просто пролежать на диване – разрешите себе это без чувства вины. Если хочется динамики – отправляйтесь на велопрогулку или устройте домашний кинопросмотр с друзьями.

Главный секрет «отпуска дома» – проактивное планирование. Заранее изучите афишу городских мероприятий, наполните дни непривычными приятными ритуалами. Если пустить все на самотек, отпуск незаметно поглотит бытовая рутина, что в итоге приведет к разочарованию и ощущению нереализованности.

– Помогает ли смена обстановки в пределах региона – поездка на базу, в деревню – так же, как полноценный отпуск?

– Да, это отлично работает. Внутренний терапевтический эффект зависит не от количества километров, а от психологического настроя человека.

Люди со сформированным базовым доверием к миру, позитивным самовосприятием и здоровым оптимизмом способны извлекать пользу и радость из любого опыта. Для них и далекое побережье, и загородная турбаза, и поездка в деревню станут одинаково эффективным пространством для ментальной перезагрузки.

– И последний вопрос: что делать, если возможности уехать нет, а выгорание уже есть?

– При синдроме выгорания критически важно остановить внутренний конвейер требований к себе. Выгорание – это состояние глубокого энергетического дефицита, когда психика включает режим жесткой экономии. В этот период категорически запрещено себя ругать, стыдить или насильно заставлять проявлять активность.

Первым шагом должно стать трезвое, безоценочное признание своего состояния. Необходимо легализовать свое бессилие, минимизировать бытовые обязанности и дать себе законное время на постепенное восстановление базовых ресурсов через сон, тишину и бережное отношение к телу.