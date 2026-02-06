Администрация Нижневартовска демонтировала скандальные игровые панели на детской площадке

Администрация Нижневартовска отреагировала на обращение жителя о детской площадке в парке Победы, которое появилось в социальных сетях. Горожанин заявил, что на игровых панелях размещены изображения иностранного оружия, а также православного храма, при этом религиозная символика, по его словам, не визуализируется.

В администрации сообщили, что спорные элементы уже сняли. «На данный момент игровые панели демонтированы, чтобы исключить возможные сомнения и недопонимание. Подрядчик обязуется установить новые элементы игрового оборудования за счет собственных средств. Новые изображения на конструкциях будут приняты к установке с участием общественности», — говорится в официальном сообщении.

Также в мэрии уточнили, что по указанным в публикации фактам проводится проверка.