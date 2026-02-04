Вартовчане решают судьбу светодиодной инсталляции «Жар-птица»

В Нижневартовске жители выберут, останется ли в городе светодиодная инсталляция «Жар-птица», установленная на кольце улиц Ленина и Чапаева. Арт-объект планировался как элемент новогоднего оформления, однако после праздников горожане предложили не демонтировать конструкцию — по их мнению, она эффектно вписалась в городской пейзаж, особенно в зимний период, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Власти решили вынести вопрос на общественное обсуждение: на платформе обратной связи «Решаем вместе» запущено голосование о дальнейшей судьбе инсталляции. Жителям предлагают ответить, стоит ли демонтировать «Жар-птицу» и возвращать её только к праздникам или оставить объект для круглогодичного использования.

В голосовании доступны три варианта ответа: демонтировать (вернуть через год), сделать круглогодичным или указать, что респондент затрудняется ответить. Голосование продлится до 12 февраля 2026 года.