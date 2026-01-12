16+
Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги

В Нижневартовске прокуратура добилась возврата украденных мошенниками денег

Фото pixabay.com

Прокуратура Нижневартовска добилась возврата пенсионеру денег, похищенных телефонными мошенниками. В надзорном ведомстве сообщили, что провели проверку по обращению местного жителя о хищении денежных средств.

Пожилой мужчина из-за действий мошенников лишился 140 тысяч рублей. Следователи завели дело по статье о мошенничестве и установили, кто именно получил деньги пенсионера на счет. Прокурор Нижневартовска обратился в Комсомольский районный суд Ивановской области с иском о взыскании денег. Суд это требование удовлетворил, пострадавшему вернули сумму в полном объеме.


Сегодня в 15:10
