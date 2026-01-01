В Нижневартовске открыли самый протяженный каток в Югре. Его протяженность составляет 300 метров, ширина — 10 метров. Об открытии сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

По его словам, ледовая площадка расположена на улице Пионерской — от улицы Нефтяников до центрального входа в парк Победы. «Рад принять участие в открытии самого большого катка в Югре. 300-метровая ледяная площадка шириной в 10 метров расположена на улице Пионерской (от улицы Нефтяников до центрального входа в парк Победы). Особую праздничную атмосферу создает и подсветка катка. Впрочем, уверен, что парк будет светиться не только от иллюминации, но и от улыбок детей и взрослых», — отметил глава столицы Самотлора.