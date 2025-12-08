В Нижневартовске водитель из числа мигрантов грубо нарушил правила и высадил женщину с ребенком

В Нижневартовске сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками УМВД России по городу в кратчайшие сроки установили и задержали 42-летнего иностранного гражданина, работавшего водителем такси и высадившего на улице пассажирку с маленьким ребёнком.

По данным правоохранительных органов, между таксистом и женщиной произошёл конфликт. По предварительной информации, причиной стала ошибка в указании адреса подачи автомобиля со стороны пассажирки, что привело к словесной перепалке. Водитель, грубо нарушив правила оказания услуг такси, отказался выполнять заказ и высадил женщину с ребёнком на улице, тем самым подвергнув их опасности.

По данному факту была незамедлительно организована проверка. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.5, ч. 1 ст. 12.8 и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Службой технадзора дополнительно оформлен протокол по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Автомобиль водителя изъят и помещён на специализированную стоянку.

Задержанный в настоящее время находится в отделе полиции. Решается вопрос о дальнейшем привлечении его к ответственности и выдворении за пределы Российской Федерации.