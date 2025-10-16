​Полицейские Нижневартовского района выявили факт фиктивной регистрации двух иностранцев

В поселке Излучинск Нижневартовского района полицейские пресекли попытку незаконной миграционной регистрации. Сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России «Нижневартовский» установили, что 43-летняя местная жительница в августе 2025 года фиктивно зарегистрировала в своей квартире двух граждан одного из государств Центральной Азии, не намереваясь предоставлять им данное жилье для фактического проживания.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.2 Уголовного кодекса РФ — «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении». Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность, включая штраф и лишение свободы.

В настоящее время иностранные граждане сняты с миграционного учета, а в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Правоохранительные органы напоминают: фиктивная регистрация — это уголовное преступление, за которое предусмотрено строгое наказание. Полиция продолжает работу по выявлению подобных фактов в целях обеспечения законности в сфере миграционного законодательства.