В Нижневартовске собираются реконструировать очистные сооружения

В Нижневартовске продолжается масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Главный управляющий директор компании «Нижневартовские коммунальные системы» Сергей Лях отчитался перед общественностью о результатах работы в рамках концессионного соглашения.

Главный вопрос, который волновал жителей, касался неприятного запаха на въезде в город. «Реконструкция очистных сооружений города поделена на 6 этапов. Мы предусмотрели укрытия для первичных отстойников и газоочистку. Реализацию этого масштабного проекта планируем начать в следующем году», — сообщил Сергей Лях.

За время действия концессии в инфраструктуру Нижневартовска уже вложено 1,233 млрд рублей, а в 2025 году планируется инвестировать еще 337 млн. В числе текущих работ — реконструкция водоводов и коллекторов: из 10 запланированных на год участков уже завершено шесть. Также ведётся обновление повысительно-насосных станций на центральных тепловых пунктах: начата модернизация 10 объектов, обеспечивающих подачу воды на верхние этажи жилых домов.

Особое внимание уделяется техническому оснащению. В ближайшее время в город поступит уникальный каналопромывочный автомобиль-вездеход, способный очищать колодцы глубиной свыше 20 метров. Эта техника позволит значительно сократить время устранения засоров.

Всего в рамках концессии «Нижневартовские коммунальные системы» направят на модернизацию и реконструкцию ключевых объектов 7,8 млрд рублей. Средства пойдут на обновление водозабора на реке Вах, очистных сооружений, насосных станций и сетей. Реализация программы позволит повысить надежность работы системы, улучшить качество питьевой воды для жителей и снизить экологические риски.