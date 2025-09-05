В Нижневартовске подвели итоги года работы новой больницы

Нижневартовская окружная клиническая больница отмечает первый год работы в новом современном комплексе. За это время медицинская помощь стала ещё доступнее и технологичнее для тысяч жителей восточной зоны Югры и соседних регионов.

По данным учреждения, за год работы помощь получили более 40 тысяч пациентов. Проведено свыше 18 тысяч хирургических вмешательств, из которых более 2,3 тысячи — высокотехнологичные операции, преимущественно малоинвазивные.

В больнице открылись новые отделения: гематологии, ранней медицинской реабилитации, нефрологии и диализа, оснащённые оборудованием последнего поколения. Начал работу круглосуточный травмпункт, что позволило сократить время ожидания и расширить доступ к узким специалистам.

Медучреждение внедрило современные методы лечения: установку постоянных кардиостимуляторов, баллонную ангиопластику со стентированием, ультразвуковой тромболизис при тромбоэмболии лёгочной артерии, внутрипротоковую литотрипсию, а также использование передовых систем JETSTREAM и EKOS для борьбы с сосудистыми заболеваниями.

Коллектив за год пополнился 37 врачами, из которых 19 прибыли из других регионов страны, и 85 специалистами среднего звена. Кроме того, заключены 72 договора о целевом обучении будущих медиков.