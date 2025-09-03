16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5947   EUR  93,8373  

Новости

Больше новостей
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
Комментировать
0
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

​Рыбалка обернулась трагедией: в Нижневартовске мужчина погиб, врезавшись в дерево на реке

Рыбак погиб, врезавшись в дерево на реке под Нижневартовском

​Рыбалка обернулась трагедией: в Нижневартовске мужчина погиб, врезавшись в дерево на реке
Фото: ru.freepik.com

Трое друзей отправились на рыбалку в районе Хохряковского месторождения недалеко от Нижневартовска. Каждый − на своей лодке. Через полчаса двое заметили, что третий отстал. Когда вернулись, было уже поздно: товарищ лежал в лодке без сознания. Помочь ему не удалось − мужчина погиб на месте, сообщает МЧС ХМАО-Югры.

Как выяснилось, он получил смертельную травму головы − лодка на ходу врезалась в нависшее над водой дерево. Тело мужчины доставили на берег и вызвали спасателей.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют следователи.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:42, просмотров: 136, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте восстанавливают памятник нефтяникам 661
  2. ​В Сургуте обновят остановки и подземный переход на Аэрофлотской 558
  3. ​В Сургуте пассажиры скрыли от таможни почти полтора миллиона рублей 553
  4. В ботаническом саду Сургута проводят эксперимент с выращиванием злаковых культур в условиях севера 547
  5. Сургутяне сварили лучшую уху в Югре 520
  6. ​Невролог из Сургута: болезнь Альцгеймера стала первой причиной смертности в мире 508
  7. ​С 15 сентября Китай станет безвизовым для россиян 493
  8. ​В Югре − один из самых высоких конкурсов на вакансии учителей в округе, но зарплата ниже медианной 485
  9. Сургутянка спасла жизнь ребенка, став донором костного мозга 466
  10. ​В Тюменской области запущен проект «Стопмошенники72.рф» 455
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4424
  2. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2825
  3. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2333
  4. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 2085
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 2011
  6. ​В Сургуте перекроют дорогу возле СурГУ ради ярмарки «Товары земли Югорской» 1851
  7. ​Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой 1811
  8. ​В Сургуте соединят Нефтеюганское и Нижневартовское шоссе новой дорогой 1757
  9. Медосмотр по-новому, штрафы выше, госпошлины дороже: что ждет водителей с 1 сентября // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1744
  10. ​Сургутский «Факел» побеждает в Суперлиге – 5:3 над «Ухтой» 1703
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7823
  2. ​Единственный в истории Сургута 5682
  3. Оборонные комиссии – в действии 5354
  4. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4807
  5. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4797
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4557
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4441
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4427
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4424
  10. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 4024

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика