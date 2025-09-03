Рыбак погиб, врезавшись в дерево на реке под Нижневартовском

Трое друзей отправились на рыбалку в районе Хохряковского месторождения недалеко от Нижневартовска. Каждый − на своей лодке. Через полчаса двое заметили, что третий отстал. Когда вернулись, было уже поздно: товарищ лежал в лодке без сознания. Помочь ему не удалось − мужчина погиб на месте, сообщает МЧС ХМАО-Югры.

Как выяснилось, он получил смертельную травму головы − лодка на ходу врезалась в нависшее над водой дерево. Тело мужчины доставили на берег и вызвали спасателей.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют следователи.