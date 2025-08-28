Недоношенный ребенок из Нижневартовска прошел тяжелый путь к здоровью

В 2024 году в клиническом перинатальном центре Нижневартовска родился ребенок с экстремально низкой массой тела ‒ всего 490 граммов при росте 28 сантиметров. Появился он на сроке 25,1 недели беременности и с первых минут оказался в критическом состоянии, сообщает Депздрав Югры.

У малыша диагностировали глубокую недоношенность, дыхательную и кардиореспираторную недостаточность. Врачи отмечали риск развития генерализованной инфекции: в анализах крови были признаки воспаления, в клинической картине проявились бактериальный сепсис, некротизирующий энтероколит, внутрижелудочковое кровоизлияние первой степени.

Несколько недель ребенок находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), питался через зонд и провел много времени в специальном кувезе. За период лечения ему проводили курсы антибактериальной терапии и неоднократные переливания крови.

Благодаря усилиям врачей через 94 дня его состояние стабилизировалось. Мальчика перевели в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу для дальнейшего лечения и обследования. К этому моменту он уже весил более 2,5 кг и вырос до 42 см.

В 2025 году малыш прошел курс медицинской реабилитации в перинатальном центре. Его вес и рост уже соответствовали возрастным нормам, хотя сохранялось снижение мышечного тонуса. Несмотря на трудности первых месяцев жизни, ребенок оказался очень активным, улыбчивым и жизнерадостным.