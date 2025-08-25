В Радужном мужчина вышел разобраться с шумом и зарезал соседа

Накануне 39-летний житель Радужного в Нижневартовском районе убил соседа из-за шума под подъездом. Еще один участник конфликта оказался в больнице, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«По предварительным данным следствия, 23 августа 2025 года около 23 часов двое жителей Радужного 1973 и 1980 годов рождения находились у подъезда дома N29 в 5 микрорайоне города, где шумели и общались между собой на повышенных тонах. Из подъезда вышел проживающий в доме подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, при этом при себе у мужчины был нож. В ходе конфликта подозреваемый нанес 45-летнему потерпевшему удар ножом в область подреберья, 52-летнему потерпевшему ‒ ножевое ранение в область грудной клетки, от которого мужчина скончался на месте преступления. Второй потерпевший был госпитализирован, ему своевременно оказана медицинская помощь», ‒ говорится в сообщении.

После нападения мужчина скрылся, однако сотрудники полиции оперативно установили его местонахождение, задержали по горячим следам и возбудили уголовное дело.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.