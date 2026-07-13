Шестеро детей погибли на водоемах Югры с начала купального сезона

В Югре с начала купального сезона 2026 года произошло уже 35 происшествий на воде. По данным на 13 июля, погибли 26 человек, среди них – шестеро детей, сообщили в МЧС России по Югре.

Еще 24 человека удалось спасти. В их числе – пятеро детей.

По данным МЧС, чаще всего люди гибнут из-за купания в запрещенных и необорудованных местах. Еще одна причина – дети остаются у воды без присмотра взрослых.

Спасатели напоминают: нельзя оставлять детей у воды одних даже на несколько минут. Купаться нужно только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Также нельзя заходить в воду там, где стоит знак «Купание запрещено», прыгать с обрывов и заплывать за буйки.

Если человек не умеет плавать, лучше отдыхать на берегу. В экстренной ситуации нужно сразу звонить по номеру 112.