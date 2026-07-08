В Сургуте ночью вдоль Югорского тракта растянулась очередь на АЗС

В Сургуте у заправки «Газпром» на Югорском тракте, 42, ночью собралась большая очередь из автомобилей. Фотографию в редакцию СИА-ПРЕСС прислала читательница Кристина С. По ее словам, снимок сделан почти в три часа ночи.

«Около 20 или даже больше автомобилей стоит в очереди на заправку. Полностью заняли крайнюю правую полосу», – поделилась горожанка.

Напомним, в конце июня на трех заправках «Газпромнефть» не отпускали больше 40 литров бензина и 80 литров дизеля на один чек. Другие компании также вводили временные ограничения на продажу топлива.

Изменилась и стоимость бензина АИ-95. Вечером 23 июня корреспондент СИА-ПРЕСС посетил несколько автозаправочных станций Сургута – на АЗС «Лукойл» литр стоил почти 72 рубля, на заправке «Югра» – 81 рубль, на АЗС «Эталон» – около 96 рублей.

Отметим, ранее губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что на нескольких мелких заправках в регионе не хватает бензина и дизеля. На крупных сетевых АЗС топливо привозят регулярно, цены не меняются.