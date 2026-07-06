Сургутские семьи приняли участие во Всероссийском параде семей перед 8 июля

Сургутяне присоединились к Всероссийскому параду семей в преддверии Дня семьи, любви и верности. Федеральная акция уже четвертый год объединяет сотни городов страны и напоминает о роли семьи, преемственности поколений и уважении к традициям.

Колонна с флагами, цветами и праздничной символикой прошла по Студенческой набережной вдоль реки Саймы, затем пересекла пешеходный мост и завершила шествие на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Организатором мероприятия выступило Сургутское городское благочиние при поддержке Администрации Сургута.

Главным символом парада стала ромашка. Участники несли живые цветы как знак любви, чистоты и семейного тепла.

У памятника святым Петру и Февронии состоялся праздничный молебен. После него горожане возложили цветы к подножию памятника.

Участник акции Александр Соловьев рассказал: «Уже 17 лет мы с женой идем по жизни рука об руку, а нашей дочке зимой исполнится семь. Впервые участвуем в подобном мероприятии, и я с радостью делюсь с ребенком каждым моментом, рассказываю обо всем, что вижу. В воспитании мы опираемся на те ценности, которые когда-то передали нам наши родители. Погода радует, праздник получился по-настоящему теплым и душевным».

Сургут впервые присоединился к федеральной акции в таком формате. Благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской православной церкви, протоиерей Отец Антоний отметил: «Мы впервые присоединились к федеральной акции. Решили объединится, пройти вместе к памятнику, о котором часть горожан даже не знает, на территории «Старого Сургута» в честь святых Петра и Февронии и сослужить небольшой молебен о семьях Сургута. В будущем, наверное, будем масштабировать данное мероприятие».