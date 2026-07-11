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​Поликлиника, суд или жилье: жители Сургута предложили идеи для долгостроя на Мелик-Карамова

Сургутяне обсуждают, что разместить в долгострое на улице Мелик-Карамова

​Поликлиника, суд или жилье: жители Сургута предложили идеи для долгостроя на Мелик-Карамова
Фото: siapress.ru

Жители Сургута начали обсуждать, что могло бы появиться в долгострое на перекрестке улиц Мелик-Карамова и Югорской. Здание много лет стоит недостроенным, поэтому новость о возможном возвращении к проекту вызвала заметную реакцию.

Читатели СИА-ПРЕСС предложили свои варианты, что могло бы появиться в недостроенном объекте.

Часть горожан считает, что здание можно использовать для социальных нужд. Например, читательница Феодора И. предложила открыть там поликлинику.

«Сделайте там поликлинику, за домом большой пустырь, есть место для стоянки», – написала она в комментариях в соцсетях СИА-ПРЕСС.

Некоторые сургутяне отреагировали на новость с иронией, напомнив, что объект стоит недостроенным уже много лет.

«Не прошло и 20 лет. Долго же думали и решали», – с юмором пишет Сергей О.

Другие жители предлагают рассмотреть здание для размещения государственных учреждений. По мнению Светланы Ч., у объекта удачное расположение, рядом есть территория для парковки и остановка общественного транспорта.

«У администрации есть здание. А вот сургутский суд расположен в старом сарае, в котором раньше была организация, а затем судебные приставы. У прокуратуры здание тоже не из лучших. Отличная идея была бы разместить их в одном здании, предварительно сделав достойный ремонт и отделку фасада. Шикарное место расположения, где есть большая территория для стоянки автомобилей и остановка общественного транспорта рядом. Очень даже красивое здание, которое сделали недостроем», – пишет Светлана Ч.

Некоторые горожане вспоминают, каким объект задумывался изначально. Наталия Л. отметила, что в здании планировались квартиры и ресторан на верхнем этаже.

«А какие там планировки были и ресторан на верхнем этаже в планах. Дом был бы классным, а его дольщики многие уже не живут в городе или умерли», – делится Наталия Л.

При этом не все жители уверены, что долгострой можно безопасно использовать под жилье. Например, Владимир П. сомневается в состоянии конструкций после стольких лет простоя.

«Я не строитель, но уверен, что кирпич напитался влагой и каждой зимой его рвет. Там скорее всего уже труха. Я бы не стал в таком доме покупать квартиру», – пишет он.

Напомним, этот долгострой стоит в городе с 2003 года. За это время объект не раз пытались достроить или продать, однако ни один из вариантов до конца реализовать не удалось.

Судьбу долгостроя обсуждали в разных форматах. Среди идей было и размещение детского сада, но этот вариант вызвал вопросы у жителей и депутатов.

Также рассматривалась возможность изменить назначение соседнего участка. Землю, где изначально планировали построить детский сад, могли отдать под парковку для долгостроя, а сам сад разместить на первом этаже здания.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 103, комментариев: 0
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