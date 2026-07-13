Югра получила 1,3 млрд рублей налоговых поступлений от СвЖД

Свердловская железная дорога перечислила в бюджет Югры 1,3 млрд рублей налогов за первое полугодие 2026 года. Речь идет о платежах за январь-июнь, сообщили в СвЖД.

Всего в региональные и местные бюджеты на полигоне дороги поступило 7,1 млрд рублей налогов. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Больше всего средств направили в бюджет Свердловской области – 3,1 млрд рублей. В Пермский край перечислили 1,4 млрд рублей, в Югру – 1,3 млрд рублей, в Тюменскую область – 1,1 млрд рублей, в Ямало-Ненецкий автономный округ – 0,2 млрд рублей.