Полиция Сургута рассказала, как защитить велосипед от кражи

В Сургуте за первые шесть месяцев 2026 года украли 11 велосипедов. Найти удалось пока три, сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в УМВД России по городу.

«Традиционно с наступлением весенне-летнего периода многие граждане используют двухколесный транспорт, однако в этот период также и увеличивается количество хищений велосипедов. Злоумышленники пользуются беспечностью жителей, оставляющих свои велосипеды в подъездах и на улице, зачастую без использования велосипедных замков или блокировочных устройств. За шесть месяцев 2026 года в УМВД России по Сургуту возбуждено 11 уголовных дел по фактам краж велосипедов, из которых три раскрыто», – указали в полиции.

Горожан просят не оставлять велосипеды без присмотра. Лучше пользоваться специальными стоянками, надежными замками, а дома хранить велосипед в закрытом месте – например, в гараже, кладовой или подвале.

Еще один совет – сделать на раме заметную метку, по которой велосипед можно будет узнать. Например, выбить номер дома или другую отметку. Такие велосипеды сложнее продать, поэтому воры реже с ними связываются.

Также владельцам советуют сохранять документы на велосипед: технический паспорт, регистрационную карту или чек о покупке. Полицейские напоминают, что могут остановить человека на велосипеде, если транспорт похож на ранее украденный. Документы помогут быстро подтвердить, что велосипед действительно ваш.

Если велосипед украли, нужно сразу звонить в полицию по номерам 102 или 112 либо обратиться с заявлением в ближайший отдел.