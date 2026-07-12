В Сургуте появилась карта бензина с данными по АЗС

В Сургуте появилась карта бензина. Теперь водители могут посмотреть, на каких АЗС есть топливо, а также какие действуют цены и ограничения, сообщили в 2ГИС.

Карта охватывает более 29 тысяч АЗС по всей России. Информация формируется на основе обезличенных данных о покупках топлива на заправках, а также сообщений пользователей. Они могут сами уточнять, какие виды топлива есть в наличии на конкретной АЗС.

В сервисе можно выбрать нужный вид топлива, посмотреть размер очереди, узнать о лимитах на заправку и о том, можно ли приехать с канистрой. После этого водитель может открыть карточку АЗС и построить маршрут.

Например, на карте отображается и АЗС «Газпромнефть» на Югорском тракте, 42 – та самая заправка, где накануне была большая ночная очередь.

Фото: скрин приложения 2ГИС

На скриншоте указано, что данных о наличии топлива нет, при этом отображаются цены на АИ-92, АИ-95 и дизель, а также пометка «нельзя с канистрой».

Карта бензина доступна в мобильном приложении 2ГИС и на сайте benzin.2gis.ru. Сервис планируют развивать и дополнять новыми источниками данных, чтобы информация о наличии топлива оставалась актуальной.