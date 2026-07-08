МВД оценило ущерб по делу Владимира Базарова в 1,7 миллиарда рублей

Следственный департамент МВД оценил ущерб по делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова в 1,723 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на РБК.

Самый крупный эпизод связан со строительством линии обороны и установкой «зубов дракона». По версии следствия, вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупали более дешевые изделия меньшего размера и массы. Издание отмечает, что Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, однако считает спорным обвинение в особо крупной растрате.

В материалах дела также упоминаются неустановленные лица, в том числе сотрудники Министерства обороны России.

Базарова арестовали 27 августа 2025 года по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. Вместе с ним по делу проходят бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов.

Владимир Базаров известен в Югре как один из ключевых чиновников администрации Сургута: с 2005 года он занимал руководящие должности в департаментах культуры, экономики и городского хозяйства, а затем работал заместителем главы города Дмитрия Попова. В 2016 году он планировал участвовать в выборах мэра Сургута, но позже снял свою кандидатуру. После Сургута Базаров продолжил карьеру в Севастополе, Белгородской и Курской областях в статусе заместителя губернатора.