Большинство читателей СИА-ПРЕСС не путешествуют из-за нехватки денег

Ранее стало известно, что за последний год 36% россиян стали реже ездить в туристические поездки. После этого СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей, чтобы узнать, как они путешествуют в последние годы.

В голосовании приняли участие 112 человек. Самым популярным ответом стало – «не путешествую – нет денег»: так проголосовали 33,9% участников. Еще 32,1% выбрали вариант «не путешествую – не интересно».

Реже ездить в поездки стали 23,2% читателей. Чаще путешествовать начали только 10,7% участников опроса.

Таким образом, большинство проголосовавших либо совсем не путешествуют, либо стали делать это реже. При этом нехватка денег стала самой частой причиной отказа от поездок.