Главврач ОКД из Сургута победила в номинации за вклад в медицину Югры

Главный врач Кардиоцентра Сургута, заслуженный врач России Ирина Урванцева стала победителем конкурса «Женщины-лидеры Урала». Награждение прошло в Екатеринбурге на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Ирина Урванцева победила в специальной номинации «За вклад в здоровье и медицину ХМАО-Югры», рассказали в пресс-службе медучреждения.

В Окружном кардиодиспансере отметили, что участие главврача в конкурсе стало признанием работы всей команды медучреждения.

По инициативе Ирины Урванцевой в Югре реализуются медицинские и социально-профилактические проекты. Один из них – акция «Красное платье. Сердце женщины», направленная на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

«Женское лидерство в России сегодня – это уже не просто тренд, а реальный ресурс страны. Это не конкуренция мужскому стилю управления, а его необходимое дополнение. Сегодняшняя победа – лучшее доказательство того, что наши голоса слышат, а идеи меняют жизнь к лучшему», – отметила Ирина Урванцева.

Конкурс «Женщины-лидеры Урала» направлен на поддержку женского предпринимательства, общественных инициатив и профессиональных достижений. Он проводится при поддержке Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», Женского движения «Единой России» и Общественной палаты Свердловской области.