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В Югре началась подготовка почти 3 тысяч общественных наблюдателей для выборов

В Югре началась подготовка общественных наблюдателей к выборам

В Югре началась подготовка почти 3 тысяч общественных наблюдателей для выборов
Фото informugra.ru

В Югре началась подготовка общественных наблюдателей, которые будут работать на 728 избирательных участках региона. Жителям округа предстоит выбрать 290 народных избранников: депутатов Госдумы, окружной Думы и Тюменской областной думы, а также представителей органов местного самоуправления.

На занятиях общественникам объясняют их права и обязанности, алгоритмы фиксации нарушений и порядок передачи информации в штаб. Также участники разбирают правила составления отчетности и работы с бланками. Особое внимание уделяют контролю за процедурой голосования и подведением итогов.

Всего в регионе запланировано 26 обучающих мероприятий.

Председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова рассказала: «Мы, как субъект общественного контроля, несем ответственность за качественную подготовку наблюдателей, которые будут вести работу четко, скоординированно, профессионально, с учетом методических рекомендаций Общественной палаты России. Также работаем с инструментами ассоциации Независимый общественный мониторинг».

Среди новых задач координаторов на выборах — противодействие информационным вбросам, фейкам, созданным с помощью ИИ, и реакция на внештатные ситуации.

Член Общественной палаты округа Павел Свиридов пояснил: «Предполагаем, что в этом году во время выборов будет много фейков, созданных искусственным интеллектом роликов, которые не соответствуют действительности. А наблюдатель находится на избирательном участке, своими глазами видит то, что происходит на самом деле, ведет видео и аудиофиксацию, является свидетелем происходящего».

В штабе отмечают, что большинство наблюдателей в Югре уже имеют опыт такой работы. При этом к общественному контролю активно подключаются молодежь и студенты.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 165, комментариев: 0
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