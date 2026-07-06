Власти Сургута снова планируют достроить недострой на Мелик-Карамова

В Сургуте вернулись к вопросу завершения строительства известного долгостроя на перекрестке улиц Мелик-Карамова и Югорской. Недавно объект вновь обследовали ‒ он оказался пригодным для дальнейшего строительства, рассказали в администрации города.

«Недострой на улице Мелик-Карамова планируют завершить. Проведено обследование здания, оно пригодно для дальнейших работ», ‒ указали представители мэрии в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова во ВКонтакте.

Однако пока не ясно, что именно появится в здании и когда могут начаться работы.

Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута с просьбой уточнить, какие планы есть по этому объекту.

Напомним, этот долгострой стоит в городе с 2003 года. За это время его несколько раз пытались достроить или продать, но проект так и не был завершен.

Ранее обсуждались разные варианты использования здания. В том числе предлагалось разместить там детский сад. Однако идея вызвала вопросы у жителей и депутатов.

Также рассматривался вариант изменить участок рядом: землю, где планировался детский сад, могли присоединить к зданию под парковку, а сам сад разместить на первом этаже дома.