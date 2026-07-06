Ученые рассказали, как Иван Купала прошел путь от древних обрядов до наших дней

В ночь с 6 на 7 июля в России отмечается День Ивана Купалы. Ежегодно к празднованию присоединяются около двух-четырех миллионов человек. Ученые Пермского Политеха рассказали, откуда появился этот праздник, почему его дата сместилась после принятия христианства, что символизируют венки, костры и купания, а также как древние традиции изменились в современном мире.

Зарождение Дня Ивана Купалы

День Ивана Купалы связан с древними славянскими традициями и изначально был посвящен летнему солнцестоянию – периоду максимального расцвета природы. Для крестьян это было важное время: начиналась заготовка сена, от которой зависело, как домашний скот переживет зиму.

«День Ивана Купалы выпадал на время, когда трава на лугах достигала максимальной высоты и сочности, и крестьяне начинали ее косить, чтобы заготовить корм для скота на всю зиму», – рассказал старший преподаватель кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Леонид Половников.

При этом точные обряды древнего праздника неизвестны из-за отсутствия письменных источников. Первые упоминания купальских традиций на Руси относятся к XI-XIII векам.

Почему праздник называется «Иван Купала»

Несмотря на языческие корни, современное название связано с христианством. После принятия христианства праздник совпал с днем Рождества Иоанна Крестителя.

«Именно он крестил Иисуса Христа, за что и получил свое прозвище, которое буквально переводится с греческого как «купатель», «погружатель в воду». В народной традиции имя Иоанн со временем преобразовалось в более привычное для слуха ‒ Иван, а добавление «Купала» закрепилось благодаря тесной связи праздника с водой и очистительными обрядами, которые были неотъемлемой частью этого дня», – объяснил Леонид Половников.

Изначально праздник был связан с летним солнцестоянием 20-21 июня. Однако после перехода России на новый календарь дата сместилась, поэтому сейчас День Ивана Купалы отмечают 7 июля.

Зачем плели венки и прыгали через костер

Одна из главных традиций праздника – плетение венков. Считалось, что именно в этот период растения набирают максимальную силу.

По словам ученых, венок символизировал природный круговорот. После праздника его обычно бросали в воду, сжигали или оставляли на деревьях.

Еще один известный обряд – прыжки через костер. Огонь считался способом очищения от болезней и всего плохого.

«Костер в Иванову ночь становился центром праздника: вокруг него водили хороводы, через него прыгали парами и поодиночке ‒ считалось, что чем выше прыжок, тем успешнее будет год, а если парень и девушка перепрыгнут пламя, не разомкнув рук, их брак будет счастливым. При этом ритуальный огонь выполнял не только личную, но и общинную функцию: между кострами прогоняли скот, чтобы уберечь его от мора, а матери бросали в пламя сорочки больных детей, веря, что вместе с бельем сгорят и все недуги», ‒ рассказал эксперт.

Особое значение имела и вода. По народным представлениям, в этот день она обладала очищающей силой, поэтому люди массово купались в реках и озерах.

Как Иван Купала изменился со временем

В советское время праздник не имел официального статуса, поэтому часть традиций постепенно исчезла. Однако в деревнях многие обряды продолжали сохраняться, а позднее интерес к народной культуре начал возвращаться через фольклорные коллективы.

Сегодня День Ивана Купалы отмечают по-разному. Одни стараются восстановить древние традиции, другие воспринимают праздник как повод провести время на природе.

«Для одних он становится способом подчеркнуть свою национальную идентичность в противовес массовой культуре в условиях глобализации, для других — своеобразной ретрит-практикой с возможностью отдохнуть от городской суеты, уединиться и поразмышлять в атмосфере «русской старины», а для третьих аграрные обряды вообще становятся поводом поговорить об экологии и защите природы, подчеркивая связь человека с природой и стремление в достижении гармонии с ней», – отметил заведующий кафедрой «Фундаментальные и гуманитарные дисциплины» Когалымского филиала ПНИПУ Михаил Ермаков.

По словам экспертов, сегодня Иван Купала уже не является единым древним обрядом, а объединяет народные традиции, современные фестивали и культурные мероприятия.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха