Дорожники Югры выпустили 6,8 миллиона мальков муксуна в Обь-Иртышский бассейн

Дорожники Югры выпустили в Обь-Иртышский бассейн финальную партию из 6,8 миллиона мальков муксуна. Это часть экологических обязательств, связанных со строительством второго моста через Обь под Сургутом, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Движение по мосту открыли в октябре 2025 года, однако работа с инфраструктурным объектом не завершилась вводом в эксплуатацию. Проекты такого уровня, которые реализуют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», включают требования по восстановлению биоресурсов.

Выпуск мальков прошел 29 июня. Его задача — поддержать популяцию ценных северных рыб, которая нуждается в восстановлении.

Чтобы проконтролировать процесс, Югорский рыбоводный завод посетило руководство окружного Управления автомобильных дорог. В инспекции участвовали директор учреждения Артем Чокан, первый заместитель Степан Волосатов, заместитель по экономике и прогнозированию Ольга Мракич и заместитель Кирилл Зизин.

Артем Чокан подчеркнул: «Лично убедился: производство на заводе налажено на высоком уровне. Мы реально участвуем в восполнении популяции муксуна, и это принципиально важно для экосистемы Югры. Для нас экология — не отдельный пункт в отчете, а неотъемлемая часть дорожной стройки».