Депутат Думы Сургута оценил обновленную детскую площадку в 32 микрорайоне

В Сургуте завершили ремонт детской площадки в сквере 32 микрорайона. Обновленное пространство осмотрел депутат Думы города Денис Синенко. По его словам, ремонт был востребован у жителей, потому что старое покрытие и оборудование уже износились.

«Конечно, это было востребовано. Покрытие пришло в негодность – и морально, и физически. Дети активно используют это пространство, а когда покрытие изношено, это уже травмоопасно и небезопасно. Благодаря администрации и программе капремонта удалось выполнить эти работы», – отметил Денис Синенко.

Площадка предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Основное оборудование рассчитано на ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При ремонте эту идею сохранили, но старые элементы заменили на новые и сертифицированные.

«С момента строительства этой площадки прошло уже достаточно много времени, изменились материалы, изменились подходы. Самое главное – чтобы это было безопасно для детей, и чтобы родители были довольны», – сказал депутат.

По словам директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирины Николаенко, на площадке полностью заменили основание, уложили новую плитку и установили новое игровое оборудование.

«Какое оборудование было задумано изначально проектом парка, такое мы и сохранили – только новое, сертифицированное», – пояснила Ирина Николаенко корреспонденту СИА-ПРЕСС.

После ремонта площадку осмотрел эксперт специализированной организации. Он выдал заключение о вводе объекта в эксплуатацию, поэтому площадкой уже можно пользоваться.

Еще одно новшество – кварцевый песок в песочнице. По словам Ирины Николаенко, его применили здесь впервые. Он крупнее обычного, меньше прилипает к рукам и одежде и приятнее на ощупь.

«На этой площадке установлена информационная табличка с обозначением оборудования, возрастными ограничениями и правилами пользования. Если соблюдать элементарные правила, оборудование не будет повреждаться, и дети не получат травм», – добавила она.

Подрядчик сдал объект раньше срока. Завершить работы должны были до 31 августа, но площадка готова уже сейчас. В этом же сквере с конца июля планируют начать ремонт еще одной детской площадки.

Всего в 2026 году за счет городского бюджета в Сургуте планируют восстановить семь детских игровых площадок, где оборудование и покрытие уже выработали свой срок службы. На эти цели выделено более 50 млн рублей.