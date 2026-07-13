В Сургуте строят резервную тепломагистраль для северного района

В Сургуте продолжают строить новую тепломагистраль для северного жилого района. Работы идут в 41-м микрорайоне: энергетики СГЭС уже проложили около 1,5 километра труб по улицам Шидловского и Александра Усольцева, сообщили в пресс-службе компании.

Всего длина будущей теплосети составит 2,5 километра. Также специалисты уже сделали врезку в действующие коммуникации.

Новая магистраль нужна, чтобы сделать систему теплоснабжения более надежной. Северная часть города активно застраивалась последние 15-20 лет: здесь появились около десяти микрорайонов с высотками, поэтому нагрузка на инженерные сети сильно выросла.

После запуска новая теплосеть позволит «закольцевать» систему. Проще говоря, у района появится резервный путь подачи тепла и горячей воды. Это должно снизить риски перебоев и повысить надежность теплоснабжения для более чем ста тысяч жителей западной части Сургута.

Завершить строительство и запустить тепломагистраль планируют в 2027 году.