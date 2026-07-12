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​Как не остаться без бензина в отпуске? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Водителям рассказали, что проверить перед дальней поездкой на авто и как не остаться без топлива на трассе

​Как не остаться без бензина в отпуске? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: magnific.com

«Собираемся летом ехать в отпуск на автомобиле, но из-за новостей о нехватке бензина теперь сомневаемся. Насколько это рискованно? Как подготовиться к дороге, чтобы не остаться без топлива где-нибудь на трассе?» – спрашивает читательница СИА-ПРЕСС Евгения М.

Отвечают эксперты Циан:

Отказываться от поездки на автомобиле не обязательно, но планировать маршрут теперь нужно внимательнее, чем раньше. Летом 2026 года топливная ситуация стала одной из главных неопределенностей для автопутешественников.

По состоянию на 12 июля, по данным интерактивной карты проекта benzinmap.ru, лимиты на отпуск топлива действуют в 63 регионах России.

Самые жесткие ограничения – в Крыму и Севастополе: там топливо могут отпускать раз в несколько дней и, как правило, не больше 20 литров. Похожая ситуация складывалась и в Краснодарском крае – а это одно из самых популярных направлений для летних поездок.

Что проверить перед поездкой

Главное правило – не выезжать «вслепую». Перед дальней дорогой стоит заранее посмотреть, что происходит с топливом по всему маршруту, а не только в точке выезда и назначения.

Помочь могут приложения и онлайн-карты, которые показывают наличие бензина на конкретных АЗС. В них можно проверить, где недавно заправлялись автомобилисты, какие есть ограничения, можно ли заправить канистру и есть ли очередь.

Особенно внимательно маршрут стоит проверять тем, кто едет на юг, в приграничные регионы, Крым или через удаленные участки трасс.

Как вести себя на маршруте

Не стоит рассчитывать только на одну сеть заправок. Ограничения у разных операторов могут отличаться: где-то топливо отпускают по 20 литров, где-то – по 50, а где-то могут временно не продавать нужную марку бензина.

Лучше не ждать, пока бак почти опустеет. В условиях перебоев безопаснее заправляться заранее, когда топлива осталось еще достаточно для поиска другой АЗС.

Также стоит закладывать дополнительное время. В регионах с ограничениями ожидание в очередях может занимать в среднем полтора-два часа. Иногда быстрее заправиться ночью или рано утром. Еще один вариант – пользоваться АЗС на платных трассах, где ситуация может быть стабильнее.

Нужно ли брать канистру

Запас топлива может быть полезен, если маршрут проходит через удаленные территории или регионы с дефицитом. Но важно учитывать, что на большинстве АЗС заправка в канистры может быть запрещена.

Для перевозки топлива нужно использовать только подходящую тару – металлические или специальные пластиковые канистры с соответствующей маркировкой. Хранить и перевозить бензин нужно с соблюдением правил безопасности: вдали от источников тепла и без риска пролива.

Как сэкономить топливо в дороге

В дальней поездке расход топлива можно заметно снизить. Для большинства автомобилей самый экономичный режим на трассе – ровная езда со скоростью 80-100 км/ч. При 110 км/ч расход обычно растет, а на скорости около 130 км/ч может увеличиваться уже на 30-40%.

Перед дорогой стоит проверить давление в шинах: недокачанные колеса повышают расход. Также лучше убрать лишние вещи из багажника и снять багажник с крыши, если он не нужен – на высокой скорости он ухудшает аэродинамику.

Окна на трассе лучше держать закрытыми: открытые окна увеличивают сопротивление воздуха. Кондиционер тоже влияет на расход, поэтому использовать его лучше умеренно. Разгоняться и тормозить стоит плавно – резкая езда быстрее «съедает» бензин.

Перед дальней поездкой полезно проверить техническое состояние автомобиля: воздушный фильтр, свечи, колеса и другие базовые узлы. Неисправности тоже могут увеличить расход топлива.

Что делать, если бензин закончился

Сначала нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки: в городе – не менее чем за 15 метров, на трассе – за 30 метров.

Затем нужно определить свое местоположение: номер трассы, километр, ближайший населенный пункт или ориентир. Если ситуация опасна для жизни, следует звонить по номеру 112. МЧС может помочь людям, но не эвакуирует автомобили. Для вызова ГИБДД можно обратиться по номеру 102.

На платных трассах «Автодора» можно связаться с аварийными комиссарами. В некоторых случаях они помогают с доставкой топлива. На обычных дорогах чаще всего придется обращаться в коммерческие службы эвакуации или сервисы доставки бензина.


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12 июля в 16:51, просмотров: 1133, комментариев: 1
Комментарии:
Олег Петров
12 июля в 23:21
Берите с собой миллион наличкой и можете ехать куда угодно дней на 30. Вот и весь совет.

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