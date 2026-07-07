В Сургуте до конца августа отремонтируют улицу Фёдорова у гимназии Салманова

В Сургуте продолжается капитальный ремонт улицы Фёдорова. Работы на участке напротив гимназии имени Фармана Салманова выполнены на 75%. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

По словам мэра, на улице Фёдорова обновляют проезжую часть, обустраивают тротуары и создают новую парковку для посетителей и учеников гимназии.

«Специалисты уложили щебеночное покрытие на будущую парковку, завершили покрытие тротуара и провели линию наружного освещения. Сейчас занимаются ливневой канализацией», ‒ указал Слепов в своих соцсетях.

Следующим этапом станет укладка асфальтобетона на парковке. После этого рабочие приступят к ремонту проезжей части, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Завершат благоустройство озеленением прилегающей территории.

Все работы на объекте планируют закончить до конца августа.