На нескольких улицах Сургута 13 июля может ухудшиться качество воды

Сегодня, 13 июля, в нескольких районах Сургута пройдут работы, которые могут повлиять на качество холодной воды. Горводоканал предупреждает: они будут выполняться не на сетях СГМУП «ГВК», а на сетях транзитных организаций.
С 13:30 до 16:30 СГМУП «ГТС» будет понижать параметры холодного водоснабжения из-за отключения электроэнергии и технического обслуживания электрооборудования. Работы затронут:
- ЦТП-52;
- улицу Федорова, 59;
- улицу Федорова, 61/1;
- улицу Федорова, 69.
Также 13 июля начнутся промывки систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения. Они запланированы по адресам:
- улица 30 лет Победы, 19Б;
- улица Лермонтова, 3;
- улица Мелик-Карамова, 20;
- улица Мелик-Карамова, 28;
- улица Мелик-Карамова, 45/1;
- улица Мелик-Карамова, 45/2;
- проезд Первопроходцев, 11/1;
- улица Мелик-Карамова, 74а;
- улица Федорова, 5/1.
Горводоканал просит абонентов учитывать, что из-за этих работ качество холодной воды может временно измениться.