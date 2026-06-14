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​В Сургуте прошел фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход»

Исторические реконструкции, этническая музыка и ремесленные мастер-классы собрали горожан в «Старом Сургуте»

​В Сургуте прошел фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход»
Фото: СИА-ПРЕСС / Ирина Магафурова

Сегодня, 14 июня, в историко-культурном центре «Старый Сургут» прошел фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход». Сотни горожан и гостей города пришли посмотреть на выступления реконструкторов, постановочные бои, ремесленные павильоны и концертную программу фестиваля.

«Мангазейский ход» задуман как площадка, объединяющая любителей истории и ремесел из разных регионов. «Фестиваль призван в первую очередь объединять сообщества – людей всего урало-сибирского региона – вокруг идеи исторической общности и понимания того, как осваивалась Сибирь, — сказал председатель комитета культуры администрации города Сургута Антон Акулов. – Мы видим географию участников: от Минска до Красноярска, от Салехарда до Казахстана. Это позволяет сургутянам и гостям осмыслить колоссальное значение этого этапа истории».

Центральным экспонатом и одной из самых обсуждаемых локаций стал струг – древнерусское судно, которое в этом году использовали в шествии.

«Струг действительно стал центральным элементом, потому что Сибирь в XVI веке осваивалась преимущественно водным путем – струги волочили и несли на руках, и это мы хотим показать на фестивале», – пояснила заведующая отделом экскурсионно‑выставочной и проектной деятельности сторико-культурного центра «Старый Сургут» Юлия Токарева.

Она также выделила насыщенную концертную программу: «На сцене у нас впервые сразу четыре коллектива – от традиционных русских песен в обработке до северного и южного фольклора и более «роковых» этнических интерпретаций. Это новый формат для фестиваля».

Среди приглашенных Юлия Токарева назвала вокальные и фольклорные ансамбли: «УЗОРИЦА» из Уфы исполнит обработанные русские традиционные песни, которые всем знакомы, но прозвучат впервые в таком варианте, а коллектив «ЛЁДЪ» добавит драйва и современной подачи», – добавила заведующая отделом.

Посетителям предлагали поучаствовать в мастер‑классах по кузнечному и ткацкому ремеслам. Также здесь можно было посетить интерактивную выставку с возможностью примерить кольчугу и попробовать заняться фехтованием. В детской зоне ждали квесты и творческие занятия.

Отмечается, что подготовка к такому массовому мероприятию занимает не меньше полугода: «Если мы приглашаем именитые коллективы, их гастрольные графики планируются заранее, поэтому минимум – полгода», – пояснила Токарева.

Организаторы подчеркнули, что фестиваль выполняет образовательную и культурную миссию, а городская администрация обеспечивает мероприятиям логистическую и организационную поддержку.

Как «Мангазейский ход» помогает по-новому взглянуть на историю Сургута и Югры – читайте в интервью СИА-ПРЕСС.


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Сегодня в 21:13, просмотров: 166, комментариев: 0
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