Работодатели Югры все чаще ищут специалистов со знанием ИИ

Работодатели в Югре все чаще ищут сотрудников, которые умеют пользоваться нейросетями и другими инструментами искусственного интеллекта. За год количество вакансий с такими требованиями выросло в 4,7 раза, сообщает hh.ru.

«Рынок труда на Урале все активнее предъявляет спрос на цифровые компетенции, связанные с использованием ИИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вакансий в округе увеличилось на 69%. В отдельных регионах рост был заметно выше среднеокружного уровня. Так, в ХМАО число подобных вакансий увеличилось в 4,7 раза, в Курганской области − на 100%, в Свердловской области − на 84%, в Челябинской области − на 40%, в Тюменской области − на 26%», − говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что работодатели все чаще обращают внимание на умение кандидатов использовать нейросети и другие инструменты искусственного интеллекта. Даже если такие навыки не являются обязательным требованием, компании нередко указывают их как дополнительное преимущество.

Так, в некоторых вакансиях работодатели прямо подчеркивают готовность внедрять современные технологии и приветствуют сотрудников, способных ускорять рабочие процессы с помощью ИИ.

Одновременно растут и зарплатные предложения. В Югре максимальная зарплата для специалистов с цифровыми навыками сегодня достигает 180 тысяч рублей в месяц. Такой доход предлагают ведущему инженеру IP-сети.

В число наиболее высокооплачиваемых вакансий также вошли менеджер по работе с клиентами с зарплатой от 120 до 160 тысяч рублей и системный администратор с доходом от 80 до 90 тысяч рублей.