До 20:00 в «Старом Сургуте» работают исторические площадки, мастер-классы и концертная программа

Сегодня, 14 июня, в историко-культурном центре «Старый Сургут» проходит фестиваль «Мангазейский ход». Для жителей и гостей города подготовили масштабную программу с историческими реконструкциями, ремесленными мастер-классами, интерактивными площадками и концертами. Мероприятие продлится до 20:00.

Редакция СИА-ПРЕСС побывала на фестивале и снял видео с места событий. На кадрах – реконструкторы в исторических костюмах, мастер-классы, развлечения для детей и атмосфера одного из самых колоритных городских праздников этого лета.

Главной темой фестиваля в этом году стала история Сургута как города-острога. Гости могут посетить военный лагерь служилых людей Сибири, познакомиться с историческим вооружением и доспехами, увидеть показательные бои реконструкторов, попробовать себя в стрельбе из лука и принять участие в старинных играх.

На территории также работают ремесленный посад с ярмаркой мастеров, стойбище коренных народов Севера, тематические фотозоны и площадки для детей. Для юных посетителей организованы игры, мастер-классы и театральная программа.

На главной сцене проходят выступления творческих коллективов и музыкантов. Завершится фестивальный день концертом фолк-группы UZORITSA.

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