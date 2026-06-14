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​Чемпионат мира по бильярду в Сургуте завершился триумфом россиян

Россияне выиграли оба золота чемпионата мира по бильярду в Сургуте

​Чемпионат мира по бильярду в Сургуте завершился триумфом россиян
Фото: департамент физической культуры и спорта Югры

В Сургуте завершился чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида». По итогам турнира золотые медали как в мужском, так и в женском разряде завоевали представители России. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта Югры.

Соревнования проходили с 7 по 12 июня и собрали около ста сильнейших спортсменов из трех десятков стран. Каждый пятый участник представлял сборную России.

Среди женщин победу одержала спортсменка из Татарстана Диана Миронова. В финальном матче она обыграла россиянку Элину Нагулу и в 16-й раз стала чемпионкой мира.

«Каждый титул дается непросто, и я испытываю от этого искреннюю радость. Отдельное спасибо Ханты-Мансийскому автономному округу за то, что проводит этот турнир», – поделилась эмоциями чемпионка.

В мужском финале россиянин Александр Молчанов встретился с представителем Беларуси Денисом Колосовым. Матч получился напряженным, однако сильнее оказался российский спортсмен, завоевавший золотую медаль чемпионата мира.

После победы Молчанов рассказал, что во время турнира впервые использовал необычную тактику, отдавая право первого удара сопернику. По его словам, это решение помогло добиться нужного результата.

Напоминаем, что Сургут принимал чемпионат мира по бильярду уже в четвертый раз.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 92, комментариев: 0
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