Жители Югры стали больше брать кредитов наличными

В апреле 2026 года жители Югры оформили 32,48 тысячи кредитов наличными на общую сумму 8,02 млрд рублей. По этому показателю регион занял 15-е место среди субъектов России, сообщает stribuna.ru со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Средний размер займа в Югре составил 247 тысяч рублей. Это выше общероссийского показателя, который находится на уровне 206 тысяч рублей.

Всего за первые четыре месяца года югорчане взяли в долг почти 27 млрд рублей. В апреле количество выдач в регионе выросло на 1%, а общий объем кредитования — на 4%.

Генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин отметил, что спрос на займы у россиян остается высоким.

«Рост объема кредитования связан с инфляцией, неизменно двигающей средний чек вверх. Но главный драйвер роста – это снижение ключевой ставки, благодаря которому заемщики могут позволить себе более крупные кредиты», — отметил Михаил Алексин.

Ранее сообщалось, что реальные доходы жителей Сургута за 2025 год выросли на 1,6%. При этом индекс потребительских цен по городу составил 7,55%, что почти на 2% выше среднего показателя по России.