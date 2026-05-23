От молодой до золотой: в Югре назвали победителей окружного этапа конкурса «Семья года»

В Югре подвели итоги конкурса «Семья года» и выбрали тех, кто представит округ на федеральном уровне

От молодой до золотой: в Югре назвали победителей окружного этапа конкурса «Семья года»
Фото пресс-службы губернатора Югры
В Югре подвели итоги XII окружного этапа конкурса «Семья года». Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла в Ханты-Мансийске и стала не просто финалом очередного конкурса, а большим разговором о семейных ценностях, преемственности поколений, служении, взаимной поддержке и той внутренней силе, на которой держится общество. Именно поэтому победители здесь воспринимаются не как участники формального отбора, а как семьи, чья жизнь сама по себе стала примером для других.

Участников конкурса приветствовал губернатор Югры Руслан Кухарук. Он напомнил, что конкурс проводится с 2004 года и за это время объединил более 1600 семей со всего округа. «За время существования этого конкурса менялись страна и мы сами, но неизменным оставалось главное — уважение к семейным ценностям, традициям и людям, которые их сохраняют. Сегодня конкурс является частью всероссийского проекта, и, подводя итоги регионального этапа, мы делаем очередной шаг к большому конкурсу, который объединяет всю страну», — подчеркнул глава региона. Он также отметил, что система региональной поддержки в первую очередь ориентирована на многодетные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Главное звание — «Семья года Югры — 2026» — присвоили семье Акатьевых из Нягани. Алексей и Инна Акатьевы вместе уже 37 лет. Они воспитали троих детей, помогают растить двоих внуков и сами стали воплощением того, что в Югре сегодня понимают под семьей защитников Отечества. Оба супруга — ветераны боевых действий. Алексей Акатьев проходит службу в зоне специальной военной операции и награжден знаком отличия «За заслуги», медалью «За участие в специальной военной операции», медалью Суворова и медалью «За боевые отличия». Инна Акатьева более 30 лет работает операционной медсестрой, участвовала в работе полевого хирургического госпиталя, награждена медалью за участие в СВО и нагрудным знаком «Отважные». Их дети продолжают семейные традиции — работают в медицине, сфере управления персоналом, занимаются спортом и патриотической деятельностью.

Сама Инна Акатьева поблагодарила организаторов и руководство региона за внимание к семьям и тем, кто сегодня находится на передовой. «Я хочу сказать большое спасибо организаторам конкурса и вам, Руслан Николаевич, за внимание к семьям, за заботу о тех, кто находится на передовой, и за возможность семьям участвовать в таких мероприятиях. Для нас большая честь быть здесь. Мы очень гордимся тем, что являемся частью большой семьи — Югры», — сказала она. Эти слова точно передали атмосферу церемонии, где речь шла не только о личных победах, но и о чувстве общей сопричастности.

В 2026 году конкурс проводился по шести номинациям. Победителем в номинации «Молодая семья» стала семья Вахрушевых из Ханты-Мансийска. Глава семьи Игорь Вахрушев руководит отделением Школы лыжных гонок, Ольга Вахрушева занимается проектами по семейному чтению, а дети активно вовлечены в спорт и творчество. Ольга Вахрушева рассказала, что для участия в конкурсе семья подготовила видеоролик из личного архива — о совместном отдыхе, увлечениях и домашних традициях. «Для участия подготовили видеоролик из семейного архива — о нашем отдыхе, увлечениях, совместных занятиях. Среди наших семейных хобби — настольные игры. Также мы участвуем в фестивале семейных кукольных театров „Варежка“. На сцене выступают не все, но за кадром всегда большая команда: папа, дедушка, бабушка. Нам хотелось показать, как важно проводить время вместе и поддерживать друг друга», — поделилась она.

В номинации «Многодетная семья» победили Щепеткины из сельского поселения Шапша Ханты-Мансийского района. Они воспитывают пятерых детей, много внимания уделяют спорту, духовному воспитанию и общественной жизни. Сами победители признались, что подали заявку скорее из интереса, чем с уверенностью в результате. «Мы решили участвовать просто потому, что захотелось попробовать свои силы. Набрались смелости и подали заявку. Наша семья очень активная: занимаемся спортом, участвуем в соревнованиях, дети тоже постоянно вовлечены в разные мероприятия. Мы любим проводить время вместе, ходим в храм, собираемся всей семьей за одним столом. Честно говоря, совсем не ожидали победы, потому что в нашей номинации было 15 сильных семей со всего округа», — рассказали Щепеткины.

Лучшей в номинации «Сельская семья» стала семья Сухарко из села Полноват Белоярского района. Супруги воспитывают троих детей, активно участвуют в волонтерских и гуманитарных миссиях, не ограничивая свою семейную жизнь только домом и работой. Валентина Сухарко призналась, что еще недавно семья вообще не думала участвовать в конкурсах, хотя всегда оставалась активной и вовлеченной. «В прошлом году мы приняли участие в районном конкурсе „Семья года“ и победили. После этого нам предложили представить район уже на окружном этапе. Мы никогда не думали участвовать в конкурсах, хотя всегда были активной семьей — занимаемся спортом, культурой, волонтерством. Совсем недавно вернулись из гуманитарной миссии, и буквально сразу нам позвонили из администрации и сообщили о победе. Для нас это было очень неожиданно и волнительно. Семья — это самое важное в жизни. Здесь собрались лучшие семьи округа, и мы счастливы быть частью этого события», — сказала она.

Кроме того, победителями в других номинациях стали семья Швейд из поселка Тром-Аган Сургутского района — в номинации «Золотая семья», семья Гайсиных из Игрима — в номинации «Семья — хранитель традиций», и семья Александровых из поселка Сорум Белоярского района — в номинации «Семья защитника Отечества». Само появление этой номинации стало важным знаком времени: сегодня в общественном сознании особенно заметно стремление поддержать семьи, связанные со служением стране и испытаниями последних лет.

Финал конкурса в Ханты-Мансийске еще раз показал: за официальными названиями номинаций стоят не абстрактные формулы, а очень конкретные судьбы — семьи, где воспитывают детей, поддерживают друг друга, сохраняют традиции, работают, служат, помогают другим и остаются внутренне собранными в самых разных обстоятельствах. Именно такие семьи Югра теперь будет представлять на всероссийском этапе. И в этом смысле окружной финал стал не только подведением итогов, но и подтверждением того, что главные ценности по-прежнему начинаются с дома, с родных людей и с умения быть вместе.


