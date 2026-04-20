​В Югре участникам СВО и их семьям предоставляют около 25 мер поддержки через Отделение СФР

Югорчанам напомнили о выплатах, пенсионных льготах, реабилитации и пособиях, доступных участникам СВО и их семьям

​В Югре участникам СВО и их семьям предоставляют около 25 мер поддержки через Отделение СФР
Фото: Югра. Официально

В ХМАО участники СВО и их семьи могут рассчитывать примерно на 25 мер социальной поддержки. Их предоставляет региональное отделение СФР. Среди них − ежемесячные денежные выплаты, санаторно-курортное лечение, технические средства реабилитации, пособия на детей семьям военнослужащих, и другие выплаты и льготы

Повышенные пенсионные льготы

Одной из ключевых мер остаются пенсионные льготы. Период участия в СВО для мобилизованных, добровольцев и контрактников засчитывается в двойном размере – из расчета 3,6 пенсионных коэффициента в год вместо 1,8. Кроме того, это дает право на досрочный выход на пенсию – на два года раньше установленного возраста.

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий

Для граждан со статусом ветерана боевых действий, а также для Героев России предусмотрена ежемесячная денежная выплата. В СФР уточнили, что она назначается автоматически на основе межведомственного взаимодействия без необходимости подавать отдельное заявление.

Направление на санаторно-курортное лечение

С прошлого года демобилизованные участники СВО могут проходить лечение и реабилитацию в центрах Отделения СФР. С марта подать заявление на такую услугу можно не только лично, но и через портал госуслуг.

При этом с января 2026 года расширены меры поддержки: участникам компенсируют проезд до реабилитационных центров, а при необходимости сопровождающему также оплачиваются дорога, проживание и питание.

Единовременная выплата при беременности женам мобилизованных граждан

Отдельные выплаты предусмотрены для семей военнослужащих. Так, беременные жены, мужья которых проходят военную службу по призыву или учатся на первом курсе военного училища или военной кафедры, могут получить единовременное пособие в размере 67 581,36 рубля при сроке беременности не менее 180 дней.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Кроме того, действует ежемесячное пособие на ребенка до трех лет. С 1 февраля его размер составляет 28 963,44 рубля. Получателями могут быть не только мать, но и опекун или родственник, фактически ухаживающий за ребенком.

Единое пособие

Также в регионе назначается единое пособие для семей мобилизованных. При его расчете доходы самого мобилизованного не учитываются.

«При подаче заявления на единое пособие беременным женам и детям мобилизованных граждан производится комплексная оценка нуждаемости семьи, но при этом доходы мобилизованных граждан не учитываются», − поясняет Отделение СФР по ХМАО.

Выплата назначается на шесть месяцев и оформляется с момента обращения или постановки на учет по беременности.

Подать документы на большинство мер поддержки можно в клиентских службах СФР, через МФЦ или портал Госуслуг.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).


