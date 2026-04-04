В Ханты-Мансийске стартовал XIII Югорский лыжный марафон с почти 4000 участников

В Ханты-Мансийске стартовал XIII Международный Югорский лыжный марафон, который вновь собрал в столице округа любителей и профессионалов лыжных гонок. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. По его словам, в этом году на соревнования зарегистрировались почти 4000 участников из 52 субъектов России и зарубежных стран.

Самым юным участником марафона стал шестимесячный Демьян Парфенов, который будет проходить дистанцию вместе с родителями.

Для гостей и участников организаторы традиционно подготовили большую культурную и развлекательную программу. Глава региона пожелал спортсменам ярких стартов, а зрителям — хорошего настроения.

Югорский лыжный марафон проводят с 2013 года при поддержке правительства Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерации лыжных гонок округа. Губернатор также поблагодарил генерального партнера соревнований — банк ВТБ, а также страховую компанию «Югория», «Визит Югра» и медиахолдинг «Югра» за вклад в развитие массового спорта.