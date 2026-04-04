В Ханты-Мансийске стартовал XIII Международный Югорский лыжный марафон, который вновь собрал в столице округа любителей и профессионалов лыжных гонок. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. По его словам, в этом году на соревнования зарегистрировались почти 4000 участников из 52 субъектов России и зарубежных стран.
Самым юным участником марафона стал шестимесячный Демьян Парфенов, который будет проходить дистанцию вместе с родителями.
Для гостей и участников организаторы традиционно подготовили большую культурную и развлекательную программу. Глава региона пожелал спортсменам ярких стартов, а зрителям — хорошего настроения.
Югорский лыжный марафон проводят с 2013 года при поддержке правительства Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерации лыжных гонок округа. Губернатор также поблагодарил генерального партнера соревнований — банк ВТБ, а также страховую компанию «Югория», «Визит Югра» и медиахолдинг «Югра» за вклад в развитие массового спорта.
Однако, проектируемый штабель с песком в Пойме Оби разрушил перспективы для организации такого рода лыжного Сургутского марафона на ближайшие 25 лет. Бежать на 50 км по пойме Оби, на лыжах? Вольным стилем? Нет, нет и нет! Здесь скорее надо будет внедрять ски-альпинизм. То штабель с песком от ЮВиС по пути, то штабель из городского снега, то какие-то «гадюшники-гаражи», то ЖК, то земснаряды и прочие признаки индустриальной «гадюшной промзоны». Нет, нет пойма Оби основательно «засорена», вернее «засрана». Даже через «Барсово гору» - природный региональный заповедник и то в своё время протянули автодорогу. Провести свой Сургутский лыжный марафон с таким размахом трудно, практически невозможно. А вот создать при аэродроме «Боровая» парк «Патриот» с рекреационной зоной очень даже возможно. И не только возможно, а нужно обязательно. Иначе мы окончательно можем свалиться на обочине событий, проходящих в Югре. А этого Сургут не заслужил.