Югра нарастила несырьевой экспорт на 30 процентов по итогам 2025 года

Югра по итогам 2025 года увеличила несырьевой экспорт на 30%. Об этом сообщил департамент промышленности Югры со ссылкой на данные Уральского таможенного управления ФТС. Власти региона отметили рост поставок по нескольким ключевым направлениям и продвижение югорской продукции на зарубежных рынках.

В частности, вырос экспорт древесины, целлюлозно-бумажных изделий и продукции химической промышленности. Поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2024-2025 годах сохранили стабильный уровень.

Отдельное внимание в регионе уделяли развитию бренда «Сделано в Югре» и продвижению местной продукции на приоритетных рынках. В их числе Казахстан, Китай, Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты.

По итогам года округ также улучшил позиции в общероссийском рейтинге Российского экспортного центра по внедрению Регионального экспортного стандарта. Югра поднялась с 53 места на 16-е и стала лидером среди регионов Уральского федерального округа.

«Эти показатели – результат целенаправленной работы по поддержке наших производителей и продвижению их продукции за рубежом. Мы активно развиваем инфраструктуру, обучаем специалистов и помогаем компаниям выходить на новые рынки», — отметил директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.