В домовых чатах Югры заработал цифровой помощник для связи с УК и напоминаний о счетчиках

В официальных домовых чатах в мессенджере МАХ заработал цифровой помощник, который напоминает жителям о передаче показаний счетчиков и оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил канал «Стройкомплекс Югры». В сообщении уточняется, что сервис должен упростить повседневные коммунальные вопросы и сделать быстрее общение с управляющими компаниями.

Сейчас чат-бот вовремя присылает напоминания о необходимости передать показания приборов учета и уведомляет об оплате ЖКУ. С 1 апреля его возможности расширят: через него можно будет отправлять прямой запрос в свою управляющую компанию прямо из домового чата.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть домовой чат в приложении МАХ, перейти в список участников и найти бота. Для жителей Югры и большинства регионов он обозначен как «Госуслуги Дом», для москвичей работает аналогичный сервис «Электронный Дом».

Присоединиться к домовым чатам можно по QR-коду, который обычно размещают на информационных стендах в подъездах или в офисах управляющих компаний, а также по ссылке внутри мобильного приложения «Госуслуги Дом».

Как отмечается в сообщении, такой формат общения между жителями и управляющими компаниями быстро становится привычным по всей стране. В России уже создано 539 тысяч официальных домовых чатов, а к концу марта их аудитория превысила 12 млн человек. В Югре, по данным Жилстройнадзора на 26 марта 2026 года, в домовых чатах в мессенджере МАХ зарегистрировались 198 707 жильцов.